الـ”كاف” يعين حكم ذهاب نهائي عصبة الأبطال بين الوداد والترجي التونسي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن الطاقم التحكيمي، الذي سيدير مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والذي سيجمع بين الوداد البيضاوي، والترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأناط “الكاف” مهمة قيادة هذه المباراة للحكم المصري، جهاد جريشة، بمساعدة كل من السوداني وليد أحمد، والجزائري عبد الحق الشتالي.

ويعتبر جريشة من أفضل الحكام في القارة السمراء، وسبق له أن قاد مجموع من المباريات المهمة في المنافسات القارية، كما أنه تواجد ايضا في نهائيات “مونديال” روسيا الأخير.

يشار، إلى أن الحكم المصري، سبق له وأن أداؤ مباريات في الدوري التونسي المحلي، كما قاد مباراة أخرى في الدوري المغربي، تلك التي جمعت بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.