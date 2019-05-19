الان تتابع الأسطول الأمريكي الخامس: دول مجلس التعاون بدأت دوريات أمنية مكثفة بالمياه الدولية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 6:09 م, 19 مايو 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 قال الأسطول الأمريكي الخامس، إن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت دوريات أمنية مكثفة بالمياه الدولية.

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