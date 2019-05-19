شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 16 مصابا في استهداف حافلة سياحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

وقع انفجار اليوم (الأحد)، استهدف حافلة سياحية كان يستقلها 25 شخصاً من جنوب أفريقيا أمام المتحف المصري الكبير في الجيزة، مما أدى لإصابة 16 شخصاً.

وأوضح الأمن المصري أن جسماً غريباً انفجر، مما أدى لتهشم زجاج الحافلة بالإضافة إلى سيارة خاصة يستقلها أربعة مصريين، مما أدى لإصابة البعض بخدوش وقد تم عمل الإسعافات الأولية لهم.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة من المنطقة، وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول منطقة الحادث، وتمشيط المنطقة أمنياً، في حين أكد مصدر بهيئة الإسعاف أن المصابين بينهم 9 مصريين و7 من جنوب أفريقيا.

فيما كشف شهود عيان أن العبوة الناسفة كانت مزروعة على الطريق، وانفجرت لحظة مرور الحافلة السياحية، فيما رفض مسؤولو الشركة السياحية الحديث عن تفاصيل الحادث، بحسب ما نقله موقع «العربية نت»، وأكد شهود العيان أن إصابات السياح بسيطة، وجاءت نتيجة تناثر شظايا زجاجية من نوافذ الحافلة.