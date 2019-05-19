غريق كان يحاول انقاذ فتاة من الغرق في صور

ذكرت معلومات صحافية أن طالبا جامعيا قضى غرقا بينما كان يحاول انقاذ فتاة من الغرق وفي التفاصيل أن الطالب في كلية الحقوق هاني طباجة كان يستجم على ​شاطئ صور​، حين سمع استغاثة فتاة في عرض البحر، غلبها التيار وكادت أن تغرق، فهب لانقاذها، فسحبه التيار أيضا، وتدخلت فرق الاسعاف والانقاذ التي حاولت انعاشه، ثم نقل إلى المستشفى اللبناني- الايطالي حيث باءت كل محاولات الأطباء لانقاذه بالفشل، وفارق ​الحياة​.

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