شقير: التأني بمناقشة الموازنة ضرورة لكن التأخر أكثر مضيعة لوقت ثمين

أشار وزير الإتصالات ​محمد شقير​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "التأني في مناقشة ​الموازنة​ العامة ضرورة قصوى، لكن التأخر أكثر في اقرارها مضيعة لوقت ثمين نحن بأمسٓ الحاجة اليه للشروع في تنفيذ برامج النهوض بالبلد وأولها ​مؤتمر سيدر​"، لافتاً إلى أن "المسؤولية كبيرة ويجب ان نتحملها من دون تردد ومساومة".

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