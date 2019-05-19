اختفاء طائرة تدريب فلبينية على متنها طيار سعودي

أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية استمرار البحث عن طائرة تدريب فلبينية على متنها شخصان، اختفت يوم الجمعة الماضي، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأوضحت الهيئة وفقًا لصحف محلية فلبينية، أن طيارا فلبينيا ومتدربا سعوديا كانا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو.

وأضافت أن القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وخفر السواحل الفلبيني، قاموا بعمليات بحث جوية وبحرية، لكنها لم تنجح في العثور على الطائرة المفقودة، مشيرة إلى أنها ستبحث في أسباب الحادث.