قواعد الانتخابات الاوروبية تختلف من بلد الى آخر

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: تحدد كل دولة في الاتحاد الأوروبي قواعدها الخاصة للانتخابات الاوروبية، واي طريقة للنسبية وحصص النساء وموعد التصويت.

- من يصوت متى؟ -

تجري الانتخابات في 21 من البلدان ال28 في الإتحاد في 26 ايار/مايو، بينها خصوصا ألمانيا وفرنسا وبولندا.

اما البريطانيون والهولنديون فيدلون بأصواتهم الخميس 23 أيار/مايو، والايرلنديون في 24 واللاتفيون والمالطيون والسلوفاكيون في 25 من الشهر نفسه. ويجري الاقتراع خلال يومي الجمعة والسبت في الجمهورية التشيكية.

- 28 مفهوما للنسبية -

يفرض الاتحاد الاوروبي انتخابات على قاعدة النسبية، لكن الدول الأعضاء تختار طريقة تطبيق ذلك. وهناك ثلاثة أنواع من الاقتراع:

- التصويت التفضيلي المطبق في 19 دولة بينها إيطاليا وهولندا ودول الشمال. ويمكن للناخب بموجب هذا النظام تعديل تسلسل المرشحين على اللائحة التي يصوت لها وشطب مرشحين وحتى الجمع بين عدد من اللوائح.

- التصويت للوائح مغلقة في سبع دول بينها ألمانيا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا، باستثناء إيرلندا الشمالية. وبموجب هذا الاقتراع يصوت الناخب للائحة لا يستطيع تعديل تسلسل المرشحين عليها ولا تشكيلتها.

- الصوت الوحيد القابل للتحويل، اي ان الناخب لا يصوت للائحة مشكلة، لكنه يعد لائحته الخاصة، وذلك في مالطا وإيرلندا وإيرلندا الشمالية.

- تصويت إلزامي -

التصويت الزامي في خمسة بلدان هي بلجيكا واليونان وبلغاريا وقبرص ولوكسمبورغ.

في بلجيكا ولوكمسبورغ يمكن فرض غرامة على من لا يحترم هذا الواجب. وفي الدول الثلاث الأخرى ينص القانون على عقوبات لكنها لا تطبق.

- دوائر -

قسمت خمسة بلدان أراضيها إلى دوائر. وهذه الدول هي ايطاليا (خمس دوائر) وبولندا (13) وبلجيكا (3) وايرلندا (3) والمملكة المتحدة (12).

Advertisements

وتقسيم الدوائر جغرافي باستثناء بلجيكا حيث يستند إلى أسس لغوية (ناطقون بالهولندية وناطقون بالفرنسية وناطقون بالألمانية).

- المراسلات والوكالات والانترنت -

يُسمح بالتصويت عبر المراسلة في 16 من بلدان الاتحاد الأوروبي في أغلب الأحيان ليتمكن المقيمون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم. وهذا ينطبق خصوصا على ألمانيا وبريطانيا واسبانيا ودول الشمال.

وتسمح ست دول بالتصويت بالوكالة لكل الناخبين (فرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا) أو للناخبين المسنين أو العاجزين عن التنقل (بولندا والسويد). وهذا الإجراء يسمح لناخب بالتصويت باسم ناخب آخر.

والتصويت الالكتروني ليس منتشرا على نطاق واسع. فاستونيا الدولة المتقدمة رقميا هي الوحيدة التي تسمح لمواطنيها بالتصويت عبر الانترنت.

- تمثيل النساء -

تفرض 11 دولة حصصا متساوية بين الجنسين في اللوائح.

فاللوائح في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ يجب أن تضم عددا متساويا من الرجال والنساء.

في اسبانيا وسلوفينيا وكرواتيا يجب أن تضم 40 بالمئة على الأقل من كل من الجنسين، وفي بولندا 35 بالمئة بينما حددت هذه النسبة ب33 بالمئة في اليونان والبرتغال.

أما رومانيا فتفرض وجود امرأة واحدة (ورجلا واحدا) على الأقل في كل لائحة.

وترفق بعض الدول فرض هذه الحصص بإجراءات لضمان وجود المرأة في موقع يسمح بانتخابها، لكن العقوبات ليست رادعة دائما. وترفض اللوائح التي لا تلتزم بذلك في اليونان لكن في فرنسا ولوكسمبورغ لا يواجه المخالفون أكثر من غرامة.

- سن الانتخاب -

وفي كل بلدان الاتحاد يتعين ان يكون عمر من يدلي بصوته 18 عاما، باستثناء اليونان (17 عاما) ومالطا والنمسا (16 عاما).

لكن السن الذي يسمح بالترشح يختلف من بلد لآخر. فقد حدد في 15 بلدا بينها فرنسا وألمانيا ب18 عاما، وفي عشر دول بينها بولندا وتشيكيا ب21 عاما. وفي الدول الثلاث المتبقية يجب ألا يقل عمر المرشح عن 23 عاما في رومانيا و25 عاما في إيطالبا واليونان.