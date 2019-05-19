ظهرت معطيات إضافية عن حادث انفجار حافلة في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الأحد.
وأوضحت مصادر أن الانفجار وقع أمام المتحف الجديد الذي تعتزم مصر افتتاحه قريبا، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 17 شخصا، من بينهم مصريون وأجانب.
وأكدت ذات المصادر الإعلامية، أن الحادث نجم عن انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم حافلة سياحية، كانت تقل 25 شخصا جلهم من جنوب افريقيا.
وأوضحت ذات المصادر، أن الانفجار مس كذلك سيارة خفيفة كانت قرب الحافلة، ما أوقع مصابين بين ركابها.
يشار إلى أن آخر انفجار لحافلة عرفته مصر، كان في شهر دجنبر الماضي، فيما لم يعلن الأمن الرسمي عن تفاصيل إضافية بخصوص حادث اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. انفجار جسم غريب تسبب في تهشم حافلة لنقل السياح معظمهم من جنوب افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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