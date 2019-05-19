شكرا لقرائتكم مصر.. جرحى في انفجار عبوة قرب المتحف الكبير في الجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع انفجار، اليوم الأحد، استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير في الجيزة، مما أدى لإصابة 15شخصاً.

وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان وقوع انفجار استهدف حافلة قرب المتحف الكبير بمنطقة الرماية في الهرم جنوب مصر.

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وأسفر الانفجار عن وقوع 15 جريحاً، فيما سارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة من المنطقة.

وأكد مصدر أمني أن بين المصابين 6 سياح من جنوب أفريقيا.

وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول منطقة الحادث، ويجري حالياً تمشيطها، فيما تقوم قوات المفرقعات بالبحث عن أي عبوات أخرى.