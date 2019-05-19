أبو الحسن: لفصل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية عن مستحقاتها

أكد "اللقاء الديمقراطي"النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه ‏لا بد من فصل رواتب الموظفين في ​المستشفيات الحكومية​ عن مستحقات المستشفيات، وتأمين الرواتب بشكل شهري ومستقل ودون انقطاع، حيث أنها تتأخر لعدة اشهر، ومساواتهم إسوة بموظفي ​القطاع العام​ واجب على الدولة"، مشدداً على أن "مسألة حقوق الناس لا تحتمل المسايرة أو المماطلة".

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