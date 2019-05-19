مدرب الزمالك: “حميد أحداد كشف لي إمكانيات بركان.. وواثق من قدرتنا على العودة بنتيجة إيجابية”

عبر السويسري، كريستيان غروس، مدرب فريق الزمالك المصري، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان، في ملعب هذا الأخيرة، في مباراة ذهاب نهائي كأس الكاف، التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الأحد.

وقال غروس، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس السبت، إن فريق جاهز بشكل تام لهذه المباراة، وواثق تماما في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية، كما شدد المتحدث ذاته على أن المباراة سيطبعها الطابع الذهني والنفسي، وهو الأمر الذي أعد له جيدا.

المدرب السويسري، أقر بأنه تعرف على العديد من الأمور التقنية، من خلال لاعبه المغربي حميد أحداد، الذي ” ساعدنا كثيرا في معرفة لاعبي الخصم ومهاراتهم وتقنياتهم”، بحكم أنه يعرف جيدا البطولة الاحترافية التي لعب فيها رفقة الدفاع الحسني الجديدي.

وعلى الرغم من غياب حارسيه الأول والثاني، بسبب الإيقاف والإصابة، إلا أن المدرب نفسه، عبر عن ثقته الكبيرة في حارسه الشاب عمر صلاح، الحارس الثالث، ” الذي تم تحضيره بشكل جيد لهذه المباراة” يقول غروس.