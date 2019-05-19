مرتضى منصور يعد لاعبي الزمالك بـ”أغلى مكافأة في التاريخ” للتتويج بـ”الكاف”‘ ويطالبهم بـ”القتال” – اليوم 24 Loading ... Loading ... مرتضى منصور يعد لاعبي الزمالك بـ”أغلى مكافأة في التاريخ” للتتويج بـ”الكاف”‘ ويطالبهم بـ”القتال” – اليوم 24

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