شكرا لقرائتكم خبر عن الامطار الغزيرة تغرق مخيمات النازحين في مأرب والان مع التفاصيل

طمرت سيول الامطار التي هطلت، السبت، على مدينة مأرب (شمال شرق البلاد) عدد من مخيمات النازحين في منطقة الجفينة شمال غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن أمطاراً غزيرة هطلت السبت، على مدينة مأرب تسببت في قطع الطريق المؤدي إلى مخيم الجفينة وتضرر عدة مخيمات النازحين.

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وأوضحت المصادر أن النازحين المقيمين في المخيم مدنيون فروا من ظلم ميليشيا الحوثي الانقلابية التي شردتهم من منازلهم من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من خيام النازحين غرقت جراء الأمطار، لافتاً إلى أن مخيم الجفينة يتفقد للحد الأدنى من الخدمات الانسانية والايوائية.

وناشدت المصادر السلطة المحلية والمنظمات الانسانية العاملة في اليمن إنقاذهم النازحين وفتح طريق آخرى تؤدي الى المخيم لتسهيل تنقلات الساكنين وتوفير خيام ومساعدات ايوائية.