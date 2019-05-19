شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" يٌرحب بزيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى حضرموت والان مع التفاصيل

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نُهى محمود سبل دعم المنظمة للقطاع الصحي في حضرموت .

وجرى في اللقاء الذي عُقد اليوم بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمكلا مناقشة نتائج زيارة وفد المنظمة لمدينتي المكلا والشحر واطلاعه على احتياجات المنشآت الصحية بمستشفيي الشحر العام والمكلا للأمومة والطفولة وبنك الدم بالمكلا ، والترتيبات الجارية لافتتاح مكتب للمنظمة بالمكلا .

ورحب المحافظ بزيارة وفد منظمة الصحة العالمية الى حضرموت، مشيداً بتدخّلات المنظمة ودعمها الفني لعدد من المنشآت في المحافظة ، وأكد المحافظ أن هذا النزول الميداني سيرسم صورة واقعية وعن كثب لاحتياجات القطاع الصحي في حضرموت والجوانب الأكثر احتياجاً لتدخّلات المنظمة العالمية في مختلف مناطق ومديريات حضرموت المترامية الأطراف .

وأشاد المحافظ بالترتيبات الجارية لافتتاح مكتب لمنظمة الصحة العالمية في حضرموت في اطار منظمات الأوتشا ، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية والمعنيين في مكتب الصحة العامة والسكان سيعملون على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل المنظمة لتقديم تدخّلاتها الصحية والإنسانية في المحافظة في ظل ما تشهده حضرموت من استقرار إداري وأمني وظروف ملائمة لإنجاح مهمتهم الإنسانية .

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من جانبه ، أعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري عن شكره لجهود المنظمة العالمية وتدخلاتها في تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية في حضرموت .

بدورها أعربت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نُهى محمود عن شكرها للتسهيلات التي قدّمتها السلطة المحلية لوفد المنظمة ، معربةً عن ارتياحها لما شاهدته من استقرار إداري وأمني في حضرموت ، وأكدت أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لافتتاح مكتب للمنظمة في المكلا وتقديم الدعم الفني اللازم للمستشفيات والمنشآت الصحية في حضرموت .

وكرّم المحافظ في ختام اللقاء ، مدير مكتب منظمة الصحة بعدن وطاقم المنظمة بدروع من السلطة المحلية ومكتب الصحة تقديراً لجهودهم في تقديم الدعم الفني للقطاع الصحي بحضرموت .

حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عوض باحنحن ، ومدير التغذية بمنظمة الصحة العالمية لطيفة محمد عباس ، وممثل المنظمة بحضرموت الدكتور علي جعول وعدد من المسؤولين بمكتب الصحة بساحل حضرموت .