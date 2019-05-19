شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعتدي على طبيب في أكبر مستشفيات العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

اعتدت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، السبت، على طبيب يمني في أكبر المستشفيات الحكومية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وتداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطبيب اليمني والدم يسيل على وجهه ويغطي ملابسه.

وأكدت مصادر أن قياديا حوثيا يدعى "أبوكنان" يرافقه عدد من المسلحين هاجموا الدكتور عبدالله مهيوب، وهو يؤدي عمله في هيئة مستشفى الثورة العام عقب اعتراضه على تهديدات وجهها مشرف المليشيا الإرهابية إلى زملائه بالمستشفى.

وأوضحت المصادر أن مهيوب يعمل طبيبا مناوبا بقسم غسيل الكلى في مستشفى الثورة، أكبر المستشفيات الحكومية، ويقدم خدماته الإنسانية بلا راتب منذ أكثر من 3 أعوام.

وعبر عدد من الأطباء اليمنيين في المحافظات المحررة عن استيائهم الشديد من الهجمات الحوثية المتكررة على الكادر الصحي في مناطق الانقلابيين، موضحين أن المستشفيات والعاملين بها يقدمون خدمات إنسانية في ظروف غاية في التعقيد ولا يتقاضون رواتبهم، ومع ذلك يقدمون واجبهم الإنساني وسط تعرضهم لاعتداءات همجية.

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وفي السياق نفسه، أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، اعتداء مشرف المليشيا الحوثية الإرهابية مع عدد من المسلحين على الكادر الصحي في مستشفى الثورة بصنعاء، مؤكدا أن "ما حدث يكشف عن الهمجية والإرهاب والانتهاك المتصاعد لحقوق الإنسان والسلوك العدواني مع المواطنين بمن فيهم العاملون في المؤسسات الحكومية والخدمية والمرافق الصحية".

وقال: "ندين هذا الحادث وغيره من الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصحة لإدانة الحادث وتوفير الحماية للكوادر الصحية التي تؤدي واجبها الوطني والإنساني في ظروف خطرة".

وسبق أن قامت مليشيا الحوثي بالاعتداء على عدد من المرافق الصحية بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها في انتهاكات طالت كل شرائح المجتمع اليمني.

وسبق واعتدت مليشيا الحوثي الإرهابية على البعثات الطبية التابعة للمنظمات الأجنبية، وهو ما جعل تلك المنظمات تغادر المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب.

وخلافا للاعتداءات التي تطول الكادر الطبي، تعرضت المرافق الصحية لتدمير ممنهج من قبل المليشيا الانقلابية، سواء بالاستهداف المباشر أو عسكرتها وتحويلها لثكنات قتالية.