شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم بترويج وتعاطي المخدرات شمالي العاصمة

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد/ فوج طوارئ بغداد الثامن حماية العتبة الكاظمية المقدسة القت القبض على متهم بترويج وتعاطي الحبوب المخدرة".
واضافت القيادة، أن "المتهم ضبطت بحوزته ٦٦ حبة من المؤثرات العقلية ضمن قاطع المسؤولية".
واضافت القيادة، أن "المتهم ضبطت بحوزته ٦٦ حبة من المؤثرات العقلية ضمن قاطع المسؤولية".
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