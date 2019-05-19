شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم بترويج وتعاطي المخدرات شمالي العاصمة

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد/ فوج طوارئ بغداد الثامن حماية العتبة الكاظمية المقدسة القت القبض على متهم بترويج وتعاطي الحبوب المخدرة".

واضافت القيادة، أن "المتهم ضبطت بحوزته ٦٦ حبة من المؤثرات العقلية ضمن قاطع المسؤولية".

