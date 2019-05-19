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ريال مدريد ينهي موسمه بالخسارة امام بيتيس

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2019-05-19 | 13:54

ريال مدريد ينهي موسمه بالخسارة امام بيتيس

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أسقط ريال بيتيس مضيفه بثنائية نظيفة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ38 والأخيرة من بطولة .
ونجح الفريق الضيف في تهديد مرمى الملكي في أكثر من مرة بالشوط الأول، ولكن تألق كيلور نافاس منعهم من تسجيل هدفًا في شباكه في آخر مباراة له مع الفريق.

ولكن في الشوط الثاني، ترجم ريال بيتيس محاولاته على مرمى منافسه لهدف في الدقيقة 61، بعد عرضية من أندرياس جوادرادو تابعها زميله لورين مورون لداخل الشباك.


وفي الدقيقة 75، قام جونيور فيربو الظهير الأيسر للنادي الأندلسي بعرضية أرضية قصيرة، حولها خيسي رودريجيز لهدف في شباك ريال مدريد لتصبح النتيجة 0-2.

بهذا الفوز، ينهي ريال بيتيس البطولة في المركز العاشر برصيد 50 نقطة متفوقًا على ديبورتيفو ألافيس، وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 68 في المركز الثالث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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