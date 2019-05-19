ريال مدريد ينهي موسمه بالخسارة امام بيتيس

ونجح الفريق الضيف في تهديد مرمى الملكي في أكثر من مرة بالشوط الأول، ولكن تألق كيلور نافاس منعهم من تسجيل هدفًا في شباكه في آخر مباراة له مع الفريق.

ولكن في الشوط الثاني، ترجم ريال بيتيس محاولاته على مرمى منافسه لهدف في الدقيقة 61، بعد عرضية من أندرياس جوادرادو تابعها زميله لورين مورون لداخل الشباك.



وفي الدقيقة 75، قام جونيور فيربو الظهير الأيسر للنادي الأندلسي بعرضية أرضية قصيرة، حولها خيسي رودريجيز لهدف في شباك ريال مدريد لتصبح النتيجة 0-2.

بهذا الفوز، ينهي ريال بيتيس البطولة في المركز العاشر برصيد 50 نقطة متفوقًا على ديبورتيفو ألافيس، وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 68 في المركز الثالث.

