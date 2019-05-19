ريال مدريد ينهي موسمه بالخسارة امام بيتيس

2019-05-19 | 13:54
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أسقط ريال بيتيس مضيفه ريال مدريد بثنائية نظيفة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.
ولكن في الشوط الثاني، ترجم ريال بيتيس محاولاته على مرمى منافسه لهدف في الدقيقة 61، بعد عرضية من أندرياس جوادرادو تابعها زميله لورين مورون لداخل الشباك.
وفي الدقيقة 75، قام جونيور فيربو الظهير الأيسر للنادي الأندلسي بعرضية أرضية قصيرة، حولها خيسي رودريجيز لهدف في شباك ريال مدريد لتصبح النتيجة 0-2.
بهذا الفوز، ينهي ريال بيتيس البطولة في المركز العاشر برصيد 50 نقطة متفوقًا على ديبورتيفو ألافيس، وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 68 في المركز الثالث.
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