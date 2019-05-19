مكتب عبد المهدي يكشف عن اسباب تاخر فتح المنطقة الخضراء 24 ساعة

وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365 ان "اسباب تاخير فتح المنطقة الخضراء 24 ساعة، هو لاعادة هيبة الشوارع التي تاثرت بسبب التجاوزات على الشوارع والارصفة"، مبينا انه "تمت ازالة الطبقات المتكسرة واعادة الارصفة".واضاف البياتي ان " بدأنا اليوم بالعد التنازلي لفتح المنطقة الخضراء 24 ساعة والذي كان مغلقا لاكثر من 15 عاما"، مشيرا الى ان "باب التشريع هو حلقة الوصل ما بين كرادة مريم والجسر المعلق وبفتح الطريق سيلمس المواطن تغير نوعي في حركة المرور".

وتابع البياتي انه "تم رفع كل الكتل الكونكريتية من باب التشريع ومن باب وزارة الدفاع ويتم الان تعبيد الطريق بين كرادة مريم والجسر المعلق ليتم الانتقال بالخطة اللاحقة الى باب وزارة الدفاع وبعدها تفتح المنطقة كاملا وهي ايام ليست بعيدة".



وكشف السكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، في الـ17 من شباط الماضي، انه سيتم فتح المنطقة الخضراء لمدة 24 ساعة، مبينا انه تم الوصول الى المراحل النهائية باعمال الصيانة للانفاق والطرق تمهيدا لذلك.