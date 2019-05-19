تسمية وحدة الجميلي مقررة للجنة حقوق الانسان

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "لجنة حقوق الانسان النيابية اجتمعت برئاسة النائب ارشد الصالحي وتمت تسمية النائبة وحدة الجميلي مقررة للجنة".

وأوضح أنه "جرى خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير نائب رئيس اللجنة قصي الشبكي حول واقع السجون والمعتقلات في محافظة نينوى ووجود اكتظاظ غير طبيعي وضرورة نقل المحكومين منهم الى بغداد".



وبينت اللجنة في بيانها أنها "ناقشت قانون تعديل مفوضية حقوق الانسان والدعوى المقامه من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى المحكمة الاتحادية، وجرى الاتفاق على ضرورة فصل هيئة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى مؤسسة مستقلة اداريا وماليا".

كما رفعت اللجنة "ثلاثة قوانين الى هيئة الرئاسة منها قانون حماية التنوع ومنع التمييز وقانون الاختفاء القسري وقانون مناهضة التعذيب".

