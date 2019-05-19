بالصورة.. شرطة النجف تعلن القبض على قاتل الملحن فارس حسن

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد حدوث جريمة قتل الملحن فارس حسن تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف ومدير مكافحة اجرام النجف ومدير شعبة الكوفة لمكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين من أجل كشف ملابسات الجريمة والتوصل الى معرفة القاتل".وبينت أن "مكافحة اجرام الكوفة تمكنت من كشف هوية القاتل وتم إلقاء القبض عليه وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة وانه قام بطعن الضحية بالسكين في منطقة الرقبة وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".وافاد مصدر أمني، الخميس الماضي 16 اذار 2019، بأن مجهولين اغتالوا الملحن الموسيقي فارس وسط محافظة النجف.

وأوضح المقدم صفاء كامل، في قيادة عمليات الفرات الأوسط، أن قوات الأمن عثرت على جثة الملحن فارس حسن، في منطقة الكوفة بالنجف، وقد تعرض لعدة طعناة في الرقبة.

والملحن الموسيقى فارس حسن، أستاذ جامعي عرف عنه تنظيم العديد من الأمسيات الموسيقية في المحافظة.