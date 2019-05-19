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وبينت أن "مكافحة اجرام الكوفة تمكنت من كشف هوية القاتل وتم إلقاء القبض عليه وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة وانه قام بطعن الضحية بالسكين في منطقة الرقبة وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".
وافاد مصدر أمني، الخميس الماضي 16 اذار 2019، بأن مجهولين اغتالوا الملحن الموسيقي فارس وسط محافظة النجف.
وأوضح المقدم صفاء كامل، في قيادة عمليات الفرات الأوسط، أن قوات الأمن عثرت على جثة الملحن فارس حسن، في منطقة الكوفة بالنجف، وقد تعرض لعدة طعناة في الرقبة.
والملحن الموسيقى فارس حسن، أستاذ جامعي عرف عنه تنظيم العديد من الأمسيات الموسيقية في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. شرطة النجف تعلن القبض على قاتل الملحن فارس حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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