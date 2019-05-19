انت الان تتابع تفاصيل خبر ما الذي دار بين خطيبة خاشقجي ونانسي بيلوسي بالكونغرس؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 12:51 مساءً - نشرت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، صوراً لها بصحبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وذلك بعد حضورها عدة نشاطات في الكونغرس الأمريكي للمطالبة بالعدالة لأجل خطيبها.

وأرفقت جنكيز الصور التي نشرتها، اليوم الأحد، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتعليق قالت فيه: "عندما تقترب القلوب تتحدث لغة يصعب ترجمتها، التقيت بهذه المرأة القوية عضوة الكونغرس (نانسي بيلوسي) وتشاركنا حزننا الواحد، وهو فقدان الحبيب، وصاحب القلم الحر".

وأضافت: "دعتني إلى مكتبها خلال زيارتي وتعرفت عليها عن قرب. أنا فخورة بمعرفتها وبوقوفها الكامل مع قضيتي وقضية كل أصحاب الحرية".

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وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، تحدثت خديجة للمرة الأولى أمام لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي عن قتلة خاشقجي، وطالبت بضرورة إجراء تحقيق شفاف وكامل حول مقتله، وتقديم المسؤولين عن قتله أمام العدالة.

جدير بالذكر أن خاشقجي قتل في الثاني من أكتوبر العام الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة أعلنت الرياض مقتل خاشقجي، وتوقيف 18 سعودياً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان جثته حتى الآن، وسط اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار أمر قتل الصحفي.