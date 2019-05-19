وزير الثقافة افتتح الموسم السياحي للعام 2019 في صور

اكد وزير الثقافة ​محمد داوود​ في كلمة له خلال افتتاحه الموسم السياحي للعام 2019 وشارع المشاة عند الكورنيش البحري الجنوبي في صور أن "هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا لما تعنيه هذه المدينة من بث ​الحياة​ والفرح في نفوس اهلها واطفالها واشاعة اجواء ​المحبة​ والالفة التي نشاهدها اليوم في افتتاح شارع المشاة".

وراى ان "هذه الامور تهمنا اكثر لجهة الحركة الاقتصادية، فالجميع فرح ومسرور لما يشاهد من نشاطات، اضافة الى التعارف عن كثب حيث تعم اجواء المحبة والالفة بين الجميع ما ينعكس على الحركة و​الدورة​ الاقتصادية في المدينة بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ​لبنان​".

وثمن داوود "هذه المبادات عاليا لانها واحة أمل في قلب البلد المنهك في هذه المرحلة".