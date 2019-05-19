تزامنا مع احتداد التوتر ..السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

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أصدرت السعودية تنبيها لمواطني المملكة الموجودين في تركيا، محذرة إياهم من المشكلات التي قد يواجهونها حال الاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد.
وقالت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الجمعة، في نص التنبيه الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إنها تلقت "الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة".
وبناء على هذه المعلومات، أوصت السفارة "المواطنين السعوديين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم".
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