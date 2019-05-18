شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطالب مواطنيها المتواجدين في إيران والعراق بالمغادرة فوراً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
طالبت مملكة البحرين مواطنيها بعدم السفر إلى كل من إيران والعراق في الوقت الراهن، وذلك بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار.
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، داعية المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران والعراق إلى المغادرة فوراً؛ وذلك ضماناً لأمنهم وحفظاً لسلامتهم.
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