السفير الإيراني لدى الكويت: أي حرب في المنطقة “ستأكل الأخضر واليابس”

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قال السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني من أن أي حرب في المنطقة “ستأكل الأخضر واليابس”، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده أعلنت، على لسان كبار مسؤوليها، أنها لا تريد الحرب، كما خرجت مواقف مماثلة من كبار المسؤولين الأمريكيين.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن ايراني قوله:

“علينا أن نكون جاهزين للمستقبل على الرغم من عدم وجود شيء جدي حتى الآن، لكن هناك بعض الأطراف التي تريد للحرب أن تشتعل في المنطقة مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو و(مستشار الأمن القومي الأمريكي) جون بولتون، كونهم يسعون لتخريب المنطقة”.