إندونيسيا تفكك خلية إرهابية تفجر القنابل عبر "واي فاي"

قالت الشرطة الإندونيسية إنها فككت خلية إرهابية مشتبها فيها كانت قادرة على تفجير عبوات ناسفة باستخدام شبكة "واي فاي".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الشرطة الإندونيسية أن كثيرًا من المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم خلال مداهمات الأسبوع الماضي في جزيرة جافا، هم أعضاء بجماعة أنصار الدولة.

وبايعت جماعة أنصار الدولة الإندونيسية المتطرفة تنظيم داعش الإرهابي، وتتهمها السلطات بمهاجمة كنائس العام الماضي في مدينة سورابايا في اعتداءات أسفرت عن مقتل العشرات.

وخلال المداهمات، عثرت شرطة مكافحة الإرهاب على معدات صناعة القنابل وآثار متفجرات "بيروكسيد الأسيتون"، وهي متفجرات محلية الصنع غير مستقرة يستخدمها تنظيم داعش أحيانًا خارج منطقة الشرق الأوسط.

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واستخدم التنظيم تلك المادة خلال تفجيرات باريس وبروكسل، فضلًا عن هجمات سريلانكا الانتحارية الشهر الماضي التي استهدفت كنائس وفنادق وراح ضحيتها 250 شخصًا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسيتيو، أن أحد المشتبه بهم في المخطط الإرهابي، وهو صانع قنابل ماهر اعتقل في 8 ماي، كان يعمل على إتمام عملية تفجير القنبلة باستخدام شبكات "واي فاي".

وأضاف أن المسلحين كانوا يخططون لشن هجمات، الأربعاء، خلال الوقت المتوقع فيه إعلان نتائج الانتخابات الإندونيسية التي انطلقت 17 أفريل الماضي