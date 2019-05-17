أحلام الزعيمي تفضح التحرش في الوسط الفني: خدمات جنسية مقابل أدوار – فيديو

قالت الممثلة المغربية، أحلام الزعيمي، أخيرا، إن المشرفين على الأعمال الفنية، يلجؤون في بعض الأحيان إلى التحرش، وطلب خدمات جنسية من الممثلات من أجل منحهن أدوارا في أعمالهن.

ولمحت الزعيمي، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “فاص آ فاص” على قناة شدى، إلى أن الممثلات يتعرضن لمضايقات جنسية عادة، قبل أن توضح ذلك بعبارة صريحة.

وأكدت الزعيمي أن ما قالته لا يسري على جميع المخرجين، والقائمين على الأعمال الفنية، مضيفة أن جميع الأعمال، التي شاركت فيها لم تتعرض فيها لهذا النوع من المضايقات، لأنها تقطع العلاقة، وترفض الاشتغال مع من يحاول تجاوز حدوده.

يذكر أن الفنانة أحلام الزعيمي حاضرة على شاشة التلفاز في رمضان الحالي عبر مسلسل” الماضي لا يموت”، على القناة الأولى، وسلسلة “vip” على القناة الثانية.