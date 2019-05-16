الهجوم على ناقلتي النفط السعوديتين يرفع من سعره عالميا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، في ظل الهجمات على ناقلتي نفط ومحطتي ضخ سعودية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين الفائت، إن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في المياه الإقليمية الإماراتية، فيما هاجمت طائرات مسيرة بدون طيران "درون"، محطتي لضخ النفط في السعودية.

وجاء صعود أسعار النفط، على الرغم من صعود مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 5.4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، الذي وصل بتاريخ 10 أيار/ مايو الجاري، إلى 472 مليون برميل.

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وعند صباح اليوم الخميس، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تموز/ يوليو بنسبة 0.67 في المئة أول 48 سنتا إلى 72.25 دولارا للبرميل.

وفي ذات الوقت، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس تسليم حزيران/ يونيو بنسبة 0.64 في المئة أو 40 سنتا إلى 62.42 دولارا للبرميل.