ترامب يوقع على أمر تنفيذي لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرا على الأمن القومي مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.
وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يتخذ ترامب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره.
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