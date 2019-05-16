انت الان تتابع ترامب يوقع على أمر تنفيذي لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرا على الأمن القومي مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يتخذ ترامب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره.