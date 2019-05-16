انت الان تتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: نحن على شفا مواجهة شاملة مع العدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني

نقلت وكالة أنباء فارس يوم الأربعاء عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران ”على شفا مواجهة شاملة مع العدو“.

وأضاف سلامي الذي تولى قيادة الحرس الشهر الماضي ”هذه المرحلة من التاريخ، التي دخل فيها العدو ميدان المواجهة معنا بكل القدرات الممكنة، هي أكثر الأوقات حسما في تاريخ الثورة الإسلامية“.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي-52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.