مفوض أوروبي: أوروبا هي درع ألمانيا ضد ترامب

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دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة، جونتر أوتينجر، الألمان قبل انتخابات البرلمان الأوروبي إلى زيادة تقدير الاتحاد الأوروبي، واعتباره درع حماية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال السياسي الألماني المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "درع ألمانيا هو السوق الداخلية الأوروبية".
وذكر أوتينجر أنه إذا تم فرض جمارك ضد ألمانيا فإن "الاتحاد الأوروبي سيرد"، مضيفا أن الولايات المتحدة سيكون لديها في ذلك الحين مشكلات في الوصول إلى السوق الأوروبية التي تضم 510 ملايين فرد.
وقال أوتينجر: "هذا سيجعل دونالد ترامب يفكر ثلاث مرات"، مضيفا أن الوضع سيختلف إذا كانت ألمانيا بمفردها، وقال: "لكن هذا يقدره الألمان على نحو ضئيل في أغلب الأحيان".
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