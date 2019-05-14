شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر ويشجب الهجوم الإرهابي الذي استهداف محطتي ضخ النفط بالمملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:04 صباحًا, 15 مايو 2019 م المناطق - واس أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الشديد وشجبه البالغ للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة.

وعبر المجلس في بيان عن إدانته بكل حزم لهذا العمل الإجرامي الخطير الذي يكشف توقيته بما لا يدع مجالًا للشك الولاءات الحقيقية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدًا تضامنه التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب.

وأيدت الأمانة العامة للمجلس كل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعيها الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر ويشجب الهجوم الإرهابي الذي استهداف محطتي ضخ النفط بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.