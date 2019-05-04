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بدء محاكمة رئيس اركان سابق للجيش الارجنتيني بتهم التعذيب

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صورة أرشيفية لسيزار ميلاني رئيس أركان الجيش الأرجنتيني

بدأت في الارجنتين الجمعة محاكمة رئيس أركان سابق للجيش بتهم خطف وتعذيب والد وابنه خلال فترة حكم الديكتاتورية العسكرية ابان سبعينات القرن الماضي في البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

ويواجه سيزار ميلاني، رئيس أركان الجيش بين عامي 2013 و2015 خلال فترة حكم الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، اتهامات بالمشاركة في عملية خطف وتعذيب المعارضين المفترضين بيدرو ورامون اوليفيرا في العام 1977.

وتجري المحاكمة في عاصمة محافظة لا ريوخا، حيث حصلت الوقائع حين كان ميلاني البالغ حاليا 64 عاما ملازما في الجيش.

ويواجه ميلاني أيضا اتهامات بالإخفاء القسري لجندي في العام 1976، وسيمثل أمام محكمة اخرى في ايلول/سبتمبر المقبل.

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ويحاكم المتهمون الآخرون في القضية بتهمة القتل والانتهاكات غير القانونية والحرمان من الحرية والتعذيب، وفقا لمركز المعلومات القضائية.

وحصل ضباط الجيش على حصانة حين استعادت الارجنتين الديموقراطية في العام 1983 لكن تلك الحصانة الغيت لاحقا خلال ولاية الرئيس نيستور كيرشنر الذي حكم بين عامي 2003 و2007.

وتحتجز السلطات الارجنتينية ميلاني في قاعدة كامبو دي مايو العسكرية في بوينوس ايرس.

 

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