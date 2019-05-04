انت الان تتابع طائرة "بوينغ 737" أمريكية تهبط في نهر قرب قاعدة عسكرية من دون أضرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طائرة "بوينغ 737" الأمريكية في نهر بجاكسونفيل تغطيها المياه جزئيا

أخفقت طائرة "بوينغ 737" تقل 143 شخصا في الهبوط في قاعدة جاكسونفيل البحرية في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) وانتهت في نهر من دون وقوع إصابات خطرة على ما ذكرت السلطات العسكرية.

وكانت الطائرة آتية من قاعدة غوانتانامو الأمريكية (جنوب كوبا) حاملة 136 راكبا (وهم موظفون يعملون في القاعدة وأفراد من عائلاتهم) وسبعة من أفراد الطاقم، وقد أنهت رحلتها في نهر قليل العمق في قاعدة جاكسونفيل العسكرية. وأخرج كل الركاب من الطائرة.

Advertisements

وقال مكتب شريف جاكسونفيل إن 21 شخصا نقلوا إلى مستشفيات محلية لإصابتهم بجروح طفيفة فيما عولج آخرون في المكان.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية الطائرة وقد غطتها المياه جزئيا من دون أي أضرار واضحة.