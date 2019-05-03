إرجاء تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان لستة اشهر

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اتّفق طرفا النزاع في جنوب السودان الجمعة على إرجاء تشكيل حكومة الوحدة ستة أشهر بحسب ما أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد).
وفي بيان أصدرته أعلنت "ايغاد"، المنظمة الإقليمية التي دفعت بقوة خلف المبادرة الأخيرة لانهاء الحرب في جنوب السودان، أن "الطرفين قد وافقا بالإجماع على تمديد المرحلة ما قبل الانتقالية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 12 أيار/مايو 2019".
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