شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي للعام الثامن على التوالي والان مع التفاصيل

اختار الشباب العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، "النموذج التنموي المفضل للشباب العربي" للعام الثامن على التوالي، حسبما ذكر نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات له بتويتر، "اطلعت اليوم على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي والذي يشمل ١٥ دولة عربية" .. مؤكداً أن أهم ما يشغلهم قضيتي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

Advertisements

وأضاف "ويعبر حوالي ٨٠٪ منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم .. ويرى اكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم .. وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم" .

وتابع "وللعام الثامن على التوالي كانت الامارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه" .. مشيراً إلى أنه تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا".

وقال مخاطباً الشباب العربي، "وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم .. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة" .