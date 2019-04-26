انت الان تتابع هروب 1300 مهاجر من مركز احتجاز في جنوب المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت السلطات المكسيكية أن نحو 1300 مهاجر قد تمكنوا من الهرب من مركز احتجاز في جنوب البلاد، بسبب سوء الأوضاع داخله. وأكد المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف الفارين، عادوا في وقت لاحق إلى مركز سيجلو 21 في مدينة تاباتشولا الحدودية في ولاية تشياباس بالمكسيك. وأضاف المعهد أن مهاجرين من كوبا، الذين يشكلون أغلبية المحتجزين في المركز، هم المسؤولون عن عملية الفرار بنسبة كبيرة، وأن العاملين داخل المركز كانوا غير مسلحين، مشيرا إلى أنه لم تقع مواجهة بينهم وبين المهاجرين عند الهروب.
من جانبها، ذكرت صحيفة (ريفورما المكسيكية) أن مواطنين من هايتي وأمريكا الوسطى من ضمن الفارين من المركز الذي كان مكدسا.وقال مسؤولون إن المكسيك أعادت 15 ألف مهاجر في الثلاثين يوما الماضية في ظل ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف تدفق المهاجرين شمالا.وكرر ترامب الأربعاء تهديداته بإغلاق جزء من الحدود
من جانبها، ذكرت صحيفة (ريفورما المكسيكية) أن مواطنين من هايتي وأمريكا الوسطى من ضمن الفارين من المركز الذي كان مكدسا.
وقال مسؤولون إن المكسيك أعادت 15 ألف مهاجر في الثلاثين يوما الماضية في ظل ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف تدفق المهاجرين شمالا.
وكرر ترامب الأربعاء تهديداته بإغلاق جزء من الحدود الأمريكية المكسيكية ما لم تمنع المكسيك ما وصفها بأنها قافلة مهاجرين جديدة تتجه شمالا.
وكان البنتاجون أعلن في بيان له في وقت متأخر من شهر مارس الماضي، أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان سمح بصرف مليار دولار من ميزانية الوزارة، لتمويل بناء جزء من الجدار الحدودي الذي يعتزم ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك بطول 92 كيلومترا وارتفاع 5.5 متر. (تفاصيل)
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