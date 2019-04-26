حظر تجول في سريلانكا بعد تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومسلحين

أعلنت السلطات السريلانكية، عن حظر تجول يبدأ الساعة 10 بالتوقيت المحلي و ينتهي الساعة 4 فجرا، عقب تبادل لإطلاق نار بين الشرطة ومسلحين أثناء عملية تفتيش في سانتهامارو في كالموناي .

ونقل مراسل قناة العربية عن متحدث باسم الشرطة، هذه الأنباء، .. مضيفاً أن الشرطة السريلانكية قامت باعتقال 7 أشخاص، وضبط متفجرات في مدينة ساماندوري أمباري شرق البلاد.

وخفّضت سلطات سريلانكا بشكل كبير، الخميس، عدد ضحايا اعتداءات الفصح يوم الأحد الماضي إلى 253 بدلاً من 359، حسب ما أعلن في وقت سابق.

وضربت 7 انفجارات دامية عاصمة سريلانكا في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، حيث كان مئات المسيحيين يحتفلون بعيد القيامة، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن الطاقم الطبي أنهى جميع عمليات التشريح مساء الخميس، وخلص إلى أنه تمّ تعداد بعض جثث الضحايا المشوهين بالخطأ عدة مرات، مما خفض عدد القتلى بمقدار 106 أشخاص.