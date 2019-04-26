المطران سفر ترأس رتبة سجدة الصليب في كنيسة مار جاورجيوس في زحلة

ترأس راعي ​ابرشية زحلة​ للسريان الأرثوذوكس ​المطران بولس سفر​ رتبة سجدة الصليب في كنيسة مار جاورجيوس للسريان الارثوذوكس في زحلة وعاونه لفيف من الكهنة، حضرها حشد كبير من أبناء الطائفة. بعد القداس طاف سفر والمؤمنون حاملين نعش ​المسيح​ في الشوارع المحيطة في الكنيسة.

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