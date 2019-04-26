الجزائر .. الالاف يتظاهرون في الجمعة العاشرة

تظاهر الاف الجزائريين، للجمعة العاشرة اليوم، في العاصمة الجزائر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة .

وإنطلقت إحتجاجات الجزائريين في 22 فبراير/شباط، وكانت سلمية إلى حد كبير، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.

وعلى الرغم من تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هذا الشهر، بعد 20 عامًا في السلطة؛ استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، إلا أن المتظاهرين واصلوا إحتجاجاتهم للمطالبة بإسقاط باقي رموز النظام .

وحل عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، محل بوتفليقة، كرئيس مؤقت لمدة 90 يومًا، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.

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وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري، وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع، في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.

وقال قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.

وتدخل صالح عندما سعى بوتفليقة لتمديد فترة ولايته الرابعة معلنًا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، في محاولة لتجنب استمرار الاضطرابات لفترة طويلة.