الكويت والصين توقعان مذكرتي تفاهم على هامش منتدى "الحزام والطريق"

أعلن سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، التوقيع على مذكرتي تفاهم بين حكومتي الكويت والصين؛ على هامش منتدى (مبادرة الحزام والطريق)، التي انطلقت أمس في العاصمة الصينية بكين وتستمر حتى يوم غد.

وأوضح حيات – في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش ترأسه وفد الكويت بالدورة الثانية لمنتدى (مبادرة الحزام والطريق) – أن مذكرة التفاهم الأولى، ستوقع مع بنك التنمية الصيني الحكومي، وتتعلق بالتطوير والبناء والتعاون الاستشاري، بينما المذكرة الثانية ستوقع مع هيئة التخطيط الحضري الحكومية، وتتعلق بتنظيم التخطيط الاستشاري.

وأكد دعم الكويت الدائم وتأييدها لمبادرة (الحزام والطريق)، التي تتلاقى مع تصورها الاستراتيجي في جعلها ممرا استرتيجيا آمنا، وملتقى تجاريا ضخما، ونواة شبكة خطوط حديد عنكبوتية، تبدأ من الصين وتنتهي في القدس، مرورا بآسيا الوسطى والدول الاستراتيجية، لافتا إلى أنها كانت أول دولة في العالم، تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في مبادرة (الحزام والطريق) بعد اعلانها مباشرة في شهر سبتمبر عام 2013.

وأوضح أن مشاركة الكويت في الدورة الثانية للمنتدى، تأتي وسط مشاركة العديد من رؤساء الدول، والحكومات، ووزراء، وأكاديميين من أكثر من 160 دولة واقعة على طول طريق الحرير، لافتا إلى أن المنتدى سيناقش سبل تعزيز التعاون، وتحقيق المكاسب المشتركة، وتسوية المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي والاقليمي، علاوة على ضخ طاقة جديدة لمواصلة تحقيق التنمية المترابطة.

وأعرب سفيرالكويت لدى الصين عن ثقته الكبيرة بنجاح هذه الدورة في الدفع قدما باتجاه التعاون والتنسيق في احياء طريق الحرير التاريخي، الذي تبرز عظمته في ربطه مجتمعات مختلفة في اديانها وثقافتها، تقبلت بعضها وفتحت كل منها مساحات للأخرى، ضمن منظومة واضحة تقوم على التبادلات التجارية والاستثمارية.

