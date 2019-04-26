هاشم: ابناء شبعا وما يملكون من وثائق وأدلة تاريخية يؤكدون هويتها اللبنانية

اشار النائب قاسم هاشم بتصريح حول مزارع شبعا، الى انه "إذا كانت المواقف والآراء وتغييرها هواية لدى البعض فإن هوية الأرض ثابتة وحقيقية لا تبدل من واقعها وحقيقتها لحظة تخلي او هواية التصويب السياسي في غير مكانها وزمانها. كما نتمنى ان لا تصل الامور الى حد التخلي عن جزء من اراضي الوطن فالقضية هي قضية كرامة وطنية ولبنانية. مزارع شبعا لا تحتاج الى شهادة من احد. فابناء هذه الارض وما يملكون من وثائق وأدلة تاريخية يؤكدون هويتها اللبنانية".
اضاف قائلا "نقول الا تكفي سياسة التخلي التي اعتمدتها الحكومات اللبنانية عن حقوق اصحاب المزارع طوال خمسة عقود، ليصل الامر عند البعض للتخلي حتى عن هذه الارض اللبنانية لغايات واستهدافات سياسية لا تمت الى الحقيقة والوطنية بصلة".
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