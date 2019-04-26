انت الان تتابع سريلانكا تدعو جميع المساجد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مسجد في سريلانكا

دعت الحكومة السريلانكية، اليوم الخميس، جميع المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدًا، تفاديا لأي استهداف محتمل، بعدما نفذت جماعة متشددة هجمات دامية في البلاد، الأحد الماضي. وفي السياق ذاته، طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا، أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات، إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح، حسبما أعلن مسؤول كنسي. جاء ذلك بعد أن أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي ضربت 3 فنادق وعدد من الكنائس بالعاصمة (كولومبو) ومحيطها الأحد الماضي.

وطالب الرئيس السريلانكي، مايتريبالا سيريسينا، وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما بعدما فشلت قوات الأمن في الاستجابة للتحذيرات التي سبقت سلسلة التفجيرات. وأدى انفجار جديد في سريلانكا، صباح اليوم الخميس، إلى إثارة الذعر بين السكان، بعد مضي 4 أيام فقط على سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل المئات. وقالت