شركة "إيزي جت" للطيران تتوقف عن بيع الفول السوداني خلال رحلاتها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP أعلنت شركة "إيزي جت" البريطانية للرحلات الجوية المنخفضة التكلفة وقف بيع الفول السوداني على متن طائراتها للمساعدة في حماية الركاب من مخاطر الحساسية

أعلنت شركة "إيزي جت" البريطانية للرحلات الجوية المنخفضة التكلفة وقف بيع الفول السوداني على متن طائراتها للمساعدة في حماية الركاب من مخاطر الحساسية.

وقالت الشركة في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس "أوقفنا بيع الفول السوداني خلال رحلاتنا وسنسحب آخر المنتجات التي تحوي مكسرات في الأشهر المقبلة".

غير أن الركاب سيتمكنون من تناول الفول السوداني خلال الرحلات إذا ما اشتروه قبل ركوب الطائرة.

وطلبت "إيزي جت" مع ذلك من زبائنها الذين يعانون حساسية على الفول السوداني إبلاغ الشركة بذلك قبل موعد الرحلة لكي تنبه الركاب الآخرين إلى ضرورة عدم تناول مكسرات على متن الطائرة.

Advertisements

وأضافت الشركة البريطانية "صحة جميع زبائننا وطواقم عملنا وراحتهم هي أولويتنا الأساسية لذا وضعنا مسارات عدة لمساعدة الزبائن الذين يعانون حساسية على المكسرات".

وبحسب "بي بي سي"، تعتمد شركات الطيران سياسات مختلفة في موضوع تناول الفول السوداني خلال الرحلات. وفي هذا الإطار، لا تمنع الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) وشركة "راين إير" الإيرلندية تقديم أو بيع هذه الأطعمة على طائراتها لكنها تطلب من الركاب عدم تناولها في حال كان مسافرون آخرون يعانون من حساسية عليها.

وقد أخذت مخاطر الحساسية بعدا كبيرا في بريطانيا أخيرا بعد وفاة بريطانية في سن الخامسة عشرة في حادثة أثارت تأثرا كبيرا في البلاد.

وقد تبيّن أن وفاتها في مدينة نيس الفرنسية سنة 2016 بعدما تعرضت لوعكة صحية خلال رحلة لشركة "بريتش إيرويز" من لندن، ناجمة عن تفاعل في جسمها مرتبط بالحساسية إثر تناولها شطيرة من إحدى العلامات التجارية المعروفة لم تذكر مكوناتها بوضوح على الغلاف.