أفغانستان: تحرير 53 شخصًا من سجن لطالبان جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية تحرير 53 شخصًا على الأقل من أحد السجون التابعة لحركة طالبان في إقليم (زابل)، جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن العملية تم تنفيذها من قبل القوات الخاصة

وأضاف المتحدث الأفغاني أن 4 من القادة العسكريين التابعين للجيش الأفغاني و4 جنود اَخرين كانوا من بين الرهائن. رحيمي - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن العملية تم تنفيذها من قبل القوات الخاصةفي منطقة (دايشوبان) بالإقليم، مشيرًا إلى أنه قُتل ما لا يقل عن 8 مسلحين خلال عملية إنقاذ الرهائن.وأضاف المتحدث الأفغاني أن 4 من القادة العسكريين التابعين للجيش الأفغاني و4 جنود اَخرين كانوا من بين الرهائن.

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