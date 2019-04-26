سرقوا هواتف من داخل الفندق.. توقيف سائحين أجنبيين في مطار أكادير

أقدمت المصالح الأمنية، التابعة لمطار المسيرة الدولي في أكادير، أول أمس الأربعاء، على توقيف سائحين أجنبيين، كانا يستعدان لمغادرة المغرب في اتجاه إحدى المدن الألمانية، وذلك بعد ضبط مسروقات داخل أمتعتهما.

وعلم “اليوم24” أن الواقعة تتعلق بسائح أجنبي من جنسية ألمانية، والثاني من جنسية كرواتية، بعدما كانا متوجهين إلى مدينة كولن الألمانية، قبل توقيفهما بسبب شكاية من إدارة أحد الفنادق، التي نزلوا فيها خلال عطلتهما، والتي تتعلق بشكوك حول سرقتهما لهاتفين محمولين من النوع الجيد، الشيء الذي تأكد بعد تفتيش امتعتهما في مطار المسيرة في أكادير.

وفور توقيفهما متلبسين بالسرقة، تم اقتيادهما إلى مصالح الشرطة القضائية، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، حسب تعليمات النيابة العامة.