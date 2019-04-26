"جوجل" تطور آلية البحث عن عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة الأميركية "جوجل" أول أمس، الأربعاء، عن تطوير خاصية البحث عن العمل التي توفرها عبر محرك البحث التابع لها، على أن يكون التركيز هذه المرة على مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في إيجاد عمل عن بعد.

ونشرت الشركة في مدونتها "سواء كنت والدًا بحاجة إلى المزيد من المرونة في العمل، أو شخصًا يبحث عن حرية العمل أينما يريد، فإن العمل من المنزل قد يلبي احتياجات نمط حياتك".

وأضافت الشركة في منشورها، أن تطوير خاصية البحث عن العمل من المنزل، يأتي بعد ملاحظة الازدياد في عمليات البحث على محركات جوجل لإيجاد تلك الوظائف، كما وأعلنت في بيانها أن تحسين الأدوات البحثية سينطلق من الولايات المتحدة ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الشركة أنه أصبح بإمكان المستخدم البحث عن الوظائف التي تناسب مجموعة مهاراته، مثل: "وظائف دعم العملاء"، وتصفية النتائج باختيار "العمل من المنزل" لرؤية قائمة بإعلانات الوظائف ذات الصلة بمعايير المستخدم. كما يمكن للمستخدم كتابة "العمل في وظائف المنزل" لاستكشاف الوظائف المتاحة من مختلف الصناعات.

هذا فيما يخص الباحثين عن العمل، أما أرباب العمل الذين يتطلعون إلى مساعدة العاملين عن بُعد المحتملين، فقد قالت جوجل إنها تستخدم، لأجل تسهيل المهمة عليهم، ترميز (Schema.org) الجديد الذي يجعل الوظائف المتاحة لديهم قابلة للاكتشاف، بغض النظر عن الكلمات التي يستخدمها أرباب العمل لوصف تلك الوظائف، وهو الترميز الذي تستخدمه معظم مواقع العمل لدفع الوظائف الشاغرة إلى خدمة "جوجل جوبز".