ارسلان: بشار الأسد انتصر والمقاومة انتصرت ودعم روسيا وإيران للحق أثمر

اعتبر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ الى انه من يرى هذه الحملة المستمرة على ​سوريا​ ورئيسها وعلى ​المقاومة​ وخطّها، يدرك أنّنا أمام وعود وأكاذيب وأضاليل جديدة من ​الإدارة الأميركية​ لمن ينعتها بالكاذبة مراراً وتكراراً، ومع ذلك تراه ينجرّ من جديد دون الأخذ بالحسبان "خطّ الرجعة"، والمضحك آخرها كان بوصف رمز الصدق والأخلاق والوفاء.

واوضح في تصريح له ان "الرجولة بالكاذب الأكبر والقائلُ بالعفّة إن حاضر ما أفصحه. فالأحمق يُعرف بثلاثة أمور: كلامه في ما لا يعنيه، وجوابه عما لا يُسأل عنه، وتهوّره في الأمور. اضاف "الرئيس السوري بشار الأسد انتصر والمقاومة انتصرت ودعم روسيا وإيران للحق أثمر، وانتصرا رغم أنف كل من تآمر على هذه الأمة من الداخل والخارج".