شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط يعترف.. جرائم قتل تهز قبرص والان نبدء بالتفاصيل

وقعت سلسلة من جرائم القتل التي هزت قبرص، أمس، إذ قتل سفاح عدة نساء وألقى بجثثهن داخل منجم مهجور أو في مناطق أخرى من الجزيرة السياحية.

وقالت الشرطة إنها اكتشفت حتى الآن جثث ثلاث نساء.

وذكرت الإذاعة الرسمية "آر أي كي" أمس الخميس، إن المشتبه به، 35 عاما، نقيب بالحرس الوطني القبرصي، ونقلت الشرطة عنه أنه اعترف فقط بقتل خمس نساء وطفلين.

وقالت وسائل إعلام قبرصية في تقارير متطابقة إن المحققين يخشون أن يكون الرجل قد قتل نساء أكثر مما اعترف به حتى الآن.

وأضافت أن الرجل كان يقنع النساء وبناتهن، وهن من آسيا ورومانيا، عبر الإنترنت بأنه يرغب في مقابلتهن ثم يقوم بقتلهن.