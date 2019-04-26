شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط يعترف.. جرائم قتل تهز قبرص والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الشرطة إنها اكتشفت حتى الآن جثث ثلاث نساء.
وذكرت الإذاعة الرسمية "آر أي كي" أمس الخميس، إن المشتبه به، 35 عاما، نقيب بالحرس الوطني القبرصي، ونقلت الشرطة عنه أنه اعترف فقط بقتل خمس نساء وطفلين.
وقالت وسائل إعلام قبرصية في تقارير متطابقة إن المحققين يخشون أن يكون الرجل قد قتل نساء أكثر مما اعترف به حتى الآن.
وأضافت أن الرجل كان يقنع النساء وبناتهن، وهن من آسيا ورومانيا، عبر الإنترنت بأنه يرغب في مقابلتهن ثم يقوم بقتلهن.
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