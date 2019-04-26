الان تتابع رئيس سيرلانكا: حملة مكافحة المخدارت قد تكون سببًا في الهجمات الإرهابية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365:
قال رئيس سريلانكا اليوم الجمعة أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب وتجارة المخدرات.. وحملة مكافحة المخدارت قد تكون سببا في الهجمات الإرهابية.
وقال خلال أول تصريحات له عقب الهجمات الارهابية المميتة أنه لم يتم إطلاعه على التقارير الاستخباراتية التي قدمتها دول صديقة بشأن التحذيرات من هجمات إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سيرلانكا: حملة مكافحة المخدارت قد تكون سببًا في الهجمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.