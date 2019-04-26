رئيس سيرلانكا: حملة مكافحة المخدارت قد تكون سببًا في الهجمات الإرهابية

جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365:

قال رئيس سريلانكا اليوم الجمعة أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب وتجارة المخدرات.. وحملة مكافحة المخدارت قد تكون سببا في الهجمات الإرهابية.

وقال خلال أول تصريحات له عقب الهجمات الارهابية المميتة أنه لم يتم إطلاعه على التقارير الاستخباراتية التي قدمتها دول صديقة بشأن التحذيرات من هجمات إرهابية.